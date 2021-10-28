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طاهر محمد طاهر على أعتاب الرحيل من ألأهلي

كتب:

علي سمير
03:17 م | الخميس 28 أكتوبر 2021
طاهر محمد

طاهر محمد

يدرس مسؤولو نادي المقاولون العرب، إعادة لاعبه السابق طاهر محمد طاهر، من النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد خروجه من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، بعد هبوط مستواه في الفترة الأخيرة.

وقال مصدر من داخل نادي المقاولون العرب في تصريحات خاصة لـ« الوطن سبورت»، إن مسؤولي المقاولون العرب يدرس استعارة طاهر محمد طاهر من الأهلي في يناير المقبل.

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