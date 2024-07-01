وظائف إدارية خالية برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. الشروط ورابط التقديم

كشف موقع توظيف مصر عن حاجة شركة «طيب إيجبت»، لتعيين مشرفي مبيعات ومخازن، بشرط أن يكون لديهم خبرة في المجالات المطلوبة، وذلك في محافظتي الإسماعيلية والجيزة، وبرواتب تصل إلى 12 ألف جنيه.

شروط الوظيفة

يتطلب للقبول بتلك الوظيفة، أن يتوفر في المتقدم الشروط التالية:

- وجود خبرة في مجل الإدارة أو الإشراف.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- اللغة الإنجليزية: أساسيات.

- السن المطلوب: من 30 إلى 45 سنة.

- الحاسب الآلي: أساسيات.

- المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

مميزات الوظيفة

توفر الوظيفة بعض المميزات أهمها:

- راتب مجزٍ يبدأ من 9 آلاف وحتى 12 ألف جنيه.

- توفير مواصلات (نوفر بدل مواصلات) لبعض الوظائف.

- تأمينات صحية واجتماعية.

التقديم على الوظيفة

يمكنك التقديم على الوظيف من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــــا، ثم اختيار الوظيفة المطلوبة، والضغط على «تقدم للوظيفة» ثم إدخال البيانات المطلوبة بعد تسجيل الدخول في الموقع إن لم تكن مسجلا من قبل.