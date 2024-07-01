وظائف خالية ببنك مصر لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. اعرف الشروط والمهام

أعلن بنك مصر، وظائف خالية للعمل به في إطار حرصه على توفير فرص عمل لحديثي التخرج وذوي الخبرة، للانضمام إلى العمل في المجال المصرفي، بالشروط والضوابط التي يحددها البنك، مستعرضا المزايا الوظيفية.

التخصصات المطلوبة لوظائف بنك مصر

خلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف بنك مصر والشرط المطلوبة، علما بأن التقديم على الوظائف يكون عبر الموقع الرسمي للبنك، وفقا لما أوضحه البنك عبر صفحته الرسمية على منصة «لينكد إن».

شروط وظائف بنك مصر

يطلب بنك مصر شباب للتعيين في وظيفة محلل مخاطر الشركة، بالشروط التالية:

- مطلوب حديثي التخرج بدون خبرة.

- مطلوب خريجين خبرة تصل 7 سنوات في مجال العمل المصرفي.

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريس من أي جامعة معتمدة.

- مهارة اللغة الإنجليزية.

- أن يكون حاصلا على تقدير جيد.

- لم يتم اختباره من قبل بنك مصر.

- لا يوجد أقارب له يعملون حاليًا في بنك مصر.

- أن يكون مقيم بالقاهرة.

مهام الوظيفة

وتتمثل مهام المقبولين في وظائف بنك مصر 2024 على النحو التالي:

- تلقي ومراجعة مذكرات مقترحات الائتمان (CPMs) من خطوط الأعمال المختلفة إما لعلاقة ائتمانية جديدة أو تجديد أو تجاوز أو معاملات خاصة.

- التعرف على كل أنواع المخاطر التي تحيط بالحالة الائتمانية ودرجتها، وما إذا كان يتم التخفيف منها أم لا.

- إعداد تصنيف رقمي للمخاطر مقسم إلى عوامل مالية وغير مالية، والتي ستعتمد عليها توصيتنا للمخاطر.

- إعداد مذكرات مخاطر الائتمان لعرضها على لجنة المخاطر.