أسعار المكواة البخار المحمولة.. سهلة الاستخدام ومناسبة للسفر والرحلات

تُعد مكواة الملابس من أهم الأجهزة الكهربائية التي تقتنيها الفتيات في تجهيز شقة الزوجية، وخلال الفترة الأخيرة ظهرت العديد من أنواع المكواة البخار سهلة الحمل والاستخدام، وبالتالي يمكن استخدامها في السفر والرحلات والمصيف، لذا نستعرض أسعار المكواة البخار المحمولة والقابلة للطي بأسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية.

أسعار المكواة البخار المحمولة بمحال الأجهزة المنزلية

وتأتي أسعار المكواة البخار المحمولة بمحلات الأجهزة المنزلية، بأسعار في متناول الأيدي، حيث تبدأ من ألف جنيه، وهي سهلة الاستخدام وخفيفة ويمكن حملها لأي مكان بسهولة.

- مكواة بخار محمولة باليد مع خزان مياه سعة 120 ملليلترا من سوكاني موديل Sk-3065، بسعر 1,033 جنيها.

- مكواة كهرباء بالبخار من سوكاني 1500 وات، موديل DF-0193.1، بسعر 1,222 جنيها.

- مكواة بخار للملابس محمولة متعددة الوظائف، موديل SK-3080 من سوكاني، بسعر 1,253 جنيها.

- مكواة بخار للملابس بقدرة 1500 وات، مقاس 250 ملم، موديل SK-12003 من سوكاني، بسعر 1,498 جنيها.

- مكواة بخار للملابس سويفت من سوكاني بسعر 1,400 جنيه.

- مكواة ملابس بخار 1500 وات، 260 مل، من سوكاني سوكاني موديل 120034.5، بسعر 1,510 جنيهات.

- مكواة بخار محمولة باليد من بلاك أند ديكر، موديل HST12003.8، بسعر 1,929 جنيها.

- مكواة بخار رقمية محمولة باليد من بلاك أند ديكير، 1600 وات، موديل HSTD1600-B53.2، بسعر 2,425 جنيها.

- مكواة بخار محمولة من بلاك أند ديكر بقوة 1500 واط، موديل HST1500-B5‎3.8، بسعر 2,665 جنيها.

أسعار المكواة البخار المحمولة تبدأ من 2000 جنيه

مكواة بخار من بلاك اند ديكر، بقوة 1200 وات، موديل HST12004.1، بسعر ‎2,080 جنيها.

مكواة بخار للملابس محمولة باليد، صغيرة الحجم وقابلة للطي، وللكي بشكل عمودي مريح، موديل STH3000/20 من فيليبس، تسخين سريع، بقدرة 1000 واط، تقتل 99.9%، بسعر 3,499 جنيها.

- مكواة بخار محمولة صغيرة وقابلة للطي من فيليبس 3000 سيريز، موديل STH3020/164.3، بسعر 3,490 جنيها.

- مكواة بخار للملابس مع عمود مزدوج قابل للتعديل، بقدرة 1785 وات وسعة 2.0 لتر بـ 3 مراحل، من بلاك اند ديكر، موديل GSTM2050-B54.1، بسعر 4,999 جنيها.

مكواة بخار صغيرة محمولة، بقوة 2000 وات و10 درجات حرارة لمختلف أنواع القماش، وخزان 1.6 لتر، وتسخين سريع في 45-35 ثانية، من دي اس بي، موديل KD6023‏، بسعر 5,800 جنيه.

- مكواة بالبخار للملابس من بلاك أند ديكر، 2400 وات، موديل GST2400-B53.5، بسعر 6,150 جنيها.