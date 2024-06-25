«شعبة الأجهزة الكهربائية»: الصيف يُنعش سوق التكيفات والمراوح

قال وافي أبوسمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، إن سوق الأجهزة والأدوات الكهربائية تشهد في انتعاشة كبيرة في حركة البيع والشراء، موضحاً أن عمليات الشراء زادت على المراوح والتكيفات بعد دخول موسم الصيف.

زيادة إقبال المستهلكين على شراء الأجهزة الكهربائية

أوضح وافي، أن تعرض مصر لموجة شديدة الحرارة ساهم في زيادة إقبال المستهلكين على شراء أجهزة التهوية والتكييف، مشيرا إلى أن شهر الصيف جعل الحصول على تكييف أو مروحة أحد أهم الأولويات للتخفيف من حدة الحرارة، مؤكد وجود وفرة في الأجهزة الكهربائية المعروضة بعد الإفراجات الجمركية الأخيرة، لدخول كمية كبيرة من المنتجات والمواد الخام الداخلة في التصنيع إلى مصر، ما أسهم في زيادة الإنتاج في السوق.

وأشار وافي أبو سمرة، إلى أن أسعار التكييفات والمرواح تزامنًا مع دخول فصل الصيف 2024، تختلف بحسب الحجم والماركة وتتراوح بين 750 و2000 جنبه بالنسبة لمراوح السقف والعمود، أما مروحة الحائط فيبدأ سعرها من 600 إلى 1800 جنيه.

أسعار التكييفات

وقال أبو سمرة أن أسعار التكييفات الـ 1.5 حصان «البارد فقط» تبدأ من 17 إلى 23 ألف جنيه، والتكييف «الانفرتر» يتراوح ما بين 23 و27 ألف جنيه، والتكييف الـ2.25 حصان «البارد فقط» أصبح يتراوح سعره بين 27 و33 ألف جنيه، و«الإنفرتر» من 33 إلى37 ألف جنيه،وأسعار التكييفات الـ3 حصان تتراوح بين 37 و43 ألف جنيه، والإنفرتر ما بين 43 و49 ألف جنيه.