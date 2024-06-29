أسعار ماكينات القهوة في أسواق الأجهزة الكهربائية.. حسب مزاجك المفضل

تُعد القهوة مشروبا مفضلا لدى الكثيرين، لكونها تتمتع بمذاق، ورائحة منعشة، ومنبهة للحواس، ويتم احتساؤها بطرق عدة سواء باختلاف المنطقة أو حتى في البلد ذاته، وتختلف أنواع القهوة في طرق تحضيرها.

أسعار ماكينات القهوة في أسواق الأجهزة المنزلية

وفي الآونة الأخيرة ظهرت عدة أجهزة لتحضير أنواع مختلفة من القهوة، تضفي على مذاقها طعما رائعا، لذا نستعرض أسعار ماكينات القهوة في أسواق الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وتأتي أسعار ماكينات القهوة في أسواق الأجهزة المنزلية على النحو التالي:

أسعار ماكينات القهوة بأقل من 1000 جنيه

ماكينة زجاجية لتحضير القهوة الفرنسية والشاي من إس كي إم إم، بسعر‎ ‏‏139 جنيها.

ماكينة تحضير القهوة والشاي الفرنسية من بيج، بسعر 133 جنيها.‏

وعاء إعداد الموكا، ألومنيوم سعة 3 أكواب للاستخدام على موقد الغاز أو الفرن الكهربائي، من جينيريك، بسعر 270 جنيها.

ماكينة تحضير القهوة التركية من سوكاني SK-214، بسعر 392 جنيها.

ماكينة تحضير القهوة الفرنسية والشاي من هانسو للمنزل أو المكتب أو أثناء التنقل، مقاومة للحرارة، بسعر ‎495 جنيها.

ماكينة قهوة اسبريسو، من سوكاني 1.6 لتر، بسعر 6,800 جنيه.

ماكينة تحضير القهوة التركية، ستانلس ستيل من سوكاني، 600 واط، 3 أكواب، بسعر 720 جنيها.

أسعار ماكينات القهوة تبدأ من 1000 جنيه

ماكينة تحضير القهوة من بلاك آند ديكر DCM25N-B5، بروبلين بورسلين، بسعر 1,031 جنيها.

ماكينة تحضير القهوة المفلترة من تورنيدو A-9125-C، وات 900، بسعر 1,529 جنيها.

ماكينة تحضير القهوة DCM750S مع إبريق زجاجي من بلاك أند ديكير، 750 وات، ستانلس ستيل، بسعر 2,799 جنيها.

ماكينة تحضير القهوة التركية 3 في 1، وعمل المشروبات الساخنة باللبن، من أكاي، بسعر 2,970 جنيها.

ماكينة تحضير القهوة التركية مينيو جيت OK0017-KUL، بسعر 2,999 جنيها.

ماكينة تحضير القهوة التركي، بسعر 3,316 جنيها.

أسعار ماكينات القهوة بأكثر من 5000 جنيه

ماكينة تحضير القهوة ريتش سبين برو من أوكا، ستانلس ستيل، بسعر 7,810 جنيهات.

ماكينة تحضير القهوة الاسبريسو ديديكا بمضخة من ديلونجي، 15 بار، موديل Ec685، بسعر 9,049 جنيها.

ماكينة تحضير الاسبريسو التقليدية ديديكا ستايل، لتحضير القهوة والكابتشينو من ديلونجي، EC685R، بلاستيك ومعدن، بسعر ‎9,499 جنيها.

ماكينة تحضير قهوة وكابتشينو باريستا تقليدية مع مضخة من ديلونجي بتصميم ديديكا، EC785.GY، بولي كربونات، بسعر 11,819 جنيها.

ماكينة تحضير القهوة التركية ok002، بلاستيك نحاس وكروم بسعر 14,500 جنيه.