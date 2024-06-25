5 نصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية سليمة عند انقطاع الكهرباء

قالت الدكتورة كاميليا يوسف، مستشار كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن هناك عددا من الإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على الأجهزة الكهربائية فى حال قطع الكهرباء.

وأشارت إلى أن قطع الكهرباء لا يسبب أي مشكلة فى الأجهزة، إلا أنه قد يسبب بعض المشكلات فى حال عودة الكهرباء، قائلة: «نحن كأشخاص سواء فى المنزل أو الشركات نترك كل الأجهزة الكهربائية في المقبس، ووقت رجوع الكهرباء، تسحب أمبير كبير، الأمر الذى قد يتسبب فى عدم الحفاظ على الشبكة القومية».

طرق الحفاظ على الأجهزة الكهربائية

ووجهت مستشار كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، المواطنين بعدة نصائح منها:

- فصل لوحة مفاتيح الكهرباء فى مدخل الشقة، لافتة إلى أن كل مفتاح يختص بأجهزة معينة.

- ترك لمبة واحدة وقت انقطاع الكهرباء، والتى تدلنا على موعد عودة الكهرباء، واغلاق باقى المفاتيح بلوحة التحكم.

- فصل الأجهزة فى الكهرباء وقت انقطاع الكهرباء يخدم الشبكة وتخدم باقى المشتركين .

- وضع أكثر من جهاز فى فيشة واحدة، وفصلها عند قطع الكهرباء.

- ننتظر مدة من دقيقة إلى دقيقة ونصف ثم إعادة تشغيل لوحة التحكم، أو تشغيل الأجهزة، حتى لا تتسبب فى ضرر الأجهزة .