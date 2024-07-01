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مهرجان العلمين يتصدر ترند «X» بعد المؤتمر الصحفي

كتب:

أحمد شعراني
11:29 م | الإثنين 01 يوليو 2024
العالم علمين

العالم علمين

تصدر مهرجان العلمين، تريند موقع التدوينات القصيرة «إكس»، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الثانية، المقرر إقامتها في الفترة بين 11 يوليو حتى 30 أغسطس.

 

وأعلنت الإعلامية منى عبد الوهاب، أبرز النجوم المشاركين في إحياء حفلات الدورة الثانية للمهرجان.

وقالت «عبد الوهاب» خلال تقديمها المؤتمر الصحفي، إن العديد من النجوم سيشاركون في حفلات مهرجان العلمين، منهم محمد منير، ديانا حداد، ويجز، كايروكي، سعاد ماسي، عمرو دياب، وكاظم الساهر.

وأوضحت أن المهرجان سيشمل 5 مهرجانات، هي «نبتة»، «الترفيه»، «الرياضة»، «الطعام»، بالإضافة إلى «مهرجان الموسيقى والمسرح».

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