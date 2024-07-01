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أشرف غريب: مهرجان العلمين يحمل صفة الاستمرارية ويساهم في إنعاش السياحة

كتب:

أحمد شعراني
10:58 م | الإثنين 01 يوليو 2024
الناقد أشرف غريب

الناقد أشرف غريب

أشاد الناقد الفني، أشرف غريب، بالدورة الثانية من مهرجان العلمين والذي أقيم المؤتمر الصحفي الخاص به اليوم، والمقرر إقامته في الفترة ما بين 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

وقال غريب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مهرجان العلمين خطوة جيدة جدا، خاصة وأن مصر كانت في حاجة لمهرجان يحمل صفة الاستمرارية، والحياة الفنية في مصر كسبت مهرجان جديد، وتثبيت إقامة المهرجان في الصيف من كل عام أمر هام جدًا».

وأوضح أن المُختلف في مهرجان العلمين عن أي مهرجان آخر أقيم في مصر، أنه يروج لمدينة جديدة، من مدن الجيل الرابع التي أنشأتها مصر، وطريقة التعاطي مع الترويج لهذه المدينة لابُد وأن تكون مُختلفة وعلى قدر الحدث أيضًا، خاصة وأنه من المؤكد أن الهدف الأكبر لمهرجان العلمين هو الترويج للسياحة وهو ما تحتاجه مصر.

وتمنى الناقد الفني، أن يكون هناك دور للسينما في هذا المهرجان، أو إقامة مهرجان سينما آخر بجواره في نفس المدينة، مضيفا أنه مصر لديها بالفعل فكرة مهرجان سينما تم تأجيل تنفيذها.

المُتحدة تؤكد على دور مصر الداعم دائمًا للقضية الفلسطينية

وأشاد غريب بكل الفروع المُستحدثة للمهرجان، خاصة مشروع مهرجان «نبتة»، الذي يرأسه الفنان أحمد أمين، مؤكدًا أن مصر تحتاج بشدة لتطوير تقديم المحتوى الخاص بالأطفال، مؤكدا أن فكرة نبتة ليست فقط لجذب فئات عمرية مُختلفة، لكن أيضًا لجذب مُبدعين مُختلفين أيضًا.

وثمن غريب الدور المُجتمعي التي تلعبه الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح دولة فلسطين الشقيقة، وهو تأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

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