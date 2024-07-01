مهرجان العلمين يغرس «نبتة» في دورته الثانية برئاسة أحمد أمين.. التفاصيل الكاملة

في كلمته الليلة بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة، قال الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن أفضل ما يزين الدورة الثانية من مهرجان العلمين، الفنان أحمد أمين بمشروع ومهرجان «نبتة»، حيث يغرس نبتة في مدينة العلمين، ووصفه بأنه عمل جبار لبناء مستقبل حقيقي، لأن الأطفال هم مستقبل البلد، وهم من يستطيعون تحقيق التقدم والنمو.

سبب اختيار أحمد أمين لرئاسة مهرجان نبتة

«نبتة» ضمن 5 مهرجانات وفعاليات ينظمها مهرجان العلمين في دورته الثانية، بجوار مهرجان الطعام، ومهرجان الرياضة، ومهرجان الترفيه، ومهرجان الموسيقى والمسرح، ويرأس مهرجان نبتة الفنان أحمد أمين، المعروف بحبه لأعمال الطفل، إذ كان يعمل محررا بمجلة «باسم» لمدة 20 عامًا، وقضى آخر 10 أعوام منها رئيسًا لتحريرها، بخلاف تأليفه للعديد من أعمال الطفل مثل سلسلة بسنت ودياسطي، وسلسلة القبطان عزوز، ومسلسل كوكب كراكيب، ومسلسل سكر وبنجر، وبرنامج الرحمة بينهم، وفيلم مدن ترانزيت.

ما مهرجان نبتة؟

أوضح أحمد أمين أن شركة نبتة، تدعم وتصنع عوالم وقصص وشخصيات للطفل، ولا تكتفي بذلك، إنما تحاول دائمًا الوقوف بجانب تِلك الشخصيات التي تبتكرها، لتتحول من مجرد محتوى، لتكون منتجات يستطيع الطفل الحصول عليها.

مهرجان نبتة لصناعة محتوى الأطفال والناشئين، بخلاف استمراره طيلة أيام المهرجان التي تبدأ من 11 يوليو وتستمر حتى 30 أغسطس، لتقديم خدمات ترفيهية للأطفال، مثل الورش والعروض والدورات التدريبية، سيكون هناك 5 أيام منه ضمن أيام المهرجان لإقامة مسابقات لتقديم كل ما يخص محتوى الأطفال.

مسابقة نبتة لمحتوى الأطفال والنشء

كشف أمين أن المهرجان سيتضمن «مسابقة نبتة لمحتوى الأطفال والنشء»، حيث يستقبل المهرجان المتسابقين في تقديم محتوى للأطفال سواء أغنية أو فيلم أو مسلسل أو تصميم مشروع أو ابتكار شخصية جديدة أو فكرة عمل جديد للأطفال، سواء كان هذا العمل في كتابة شعر الأطفال أو كتابة السيناريو، وستكون هناك لجنة تحكيم تتكون من مجموعة من الشخصيات المؤثرة في صناعة محتوى الطفل في مصر، لكن المفاجأة أن لجنة التحكيم سيكون من بينها أيضًا أطفال.