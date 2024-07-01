ترشيدا لاستهلاك الطاقة.. محافظ القاهرة يتابع التزام المحال بمواعيد الغلق

أكدت محافظة القاهرة على الالتزام بحزمة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بالالتزام التام بمتابعة هذه الإجراءات، حرصًا على مصلحة المواطنين.

ومن هذه الإجراءات الالتزام بمتابعة غلق المحال التجارية العامة، والورش الفنية والحرفية في المواعيد المقررة رسميا.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات للتأكد من التزام المحال التجارية والورش والمولات والمطاعم بالغلق في المواعيد المحددة طول أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وإغلاق الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها أثناء مواعيد العمل، وفصل كافة الإعلانات الموجودة على واجهات المحال والإضاءة الداخلية بعد الغلق.

تخفيض استهلاك الأندية الرياضية

وشدد المحافظ على التزام المُنشآت الرياضية «الأندية ، الاستادات، ملاعب كرة القدم، الصالات المغطاة» بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقِب انتهاء الفاعليات التي تقام بها مساءً، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارًا.

إنارة الشوارع

وأكد محافظ القاهرة على تكثيف حملات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين، مع فصل إنارة كافة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والكباري والمحاور وأعلى العقارات في تمام التاسعة مساء.

وشدد على ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المُنشآت الحكومية والمُنشآت العامة التابعة للمحافظة.

وفي سياق متصل، شن اللواء أحمد جودة عبد السميع، رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والمحلات حملة لمتابعة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية بشارع عباس العقاد في مواعيدها المقررة في تمام الساعة الـ 10 مساء وفقا لجدول المواعيد.