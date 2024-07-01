أنشطة مستثناة من مواعيد غلق المحال.. أبرزها السوبر ماركت والصيدليات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن تطبيق مواعيد غلق المحال الجديدة يبدأ مساء اليوم، وذلك في ظل توجيهات الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، مع مراعاة طبيعة عمل الأنشطة التجارية وحركة البيع والشراء للمحال والمولات التجارية والورش وغيرها من الأنشطة.

مواعيد غلق المحال التجارية

وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية تستثني أنشطة محددة من مواعيد الغلق لتلبية احتياجات المواطنين على مدار 24 ساعة، ومنها الصيدليات ومحال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة طبيعة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل بيع الفواكه والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة، حيث تقدم خدمة مستمرة للمواطنين.

مراعاة طبيعة عمل الأنشطة

وأشار إلى أنه تمت مراعاة فترات عمل تلك الأنشطة والإقبال عليها من المحال والمطاعم والكافيهات والورش، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، مع إتاحة الفرصة لهيئات وشركات النظافة القيام بدورها في الفترة المسائية من تنظيف وتجميل الشوارع والميادين، أيضا يساهم الالتزام بمواعيد المحال في ترشيد الطاقة والحد من الإزعاج، خاصة في المناطق السكنية.