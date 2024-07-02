7 مشروبات لتفتيت حصوات الكلى ومنع تكونها.. «مش هتحتاج دكتور»

حصوات الكلى مشكلة تواجه بعض الأشخاص، نتيجة إتباع عادات خاطئة، وقد يتطور الأمر إلى الفشل الكلوي، لذا فإن هناك مشروبات طبيعية، تساعد على إزالة الحصوات، ومنع تكونها تمامًا، مثل عصير الليمون والرمان.

الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أوضح أن حصوات الكلى مشكلة صحية شائعة على مستوى العالم، لكن المناعة القوية يمكنها تفتيتها.

معدل انتشار حصوات الكلى أعلى بالأماكن الحارة

معدل انتشار حصوات الكلى أعلى في المناطق ذات المناخ الحار والجاف، حيث يكون الشخص أكثر عرضة للجفاف، لذا يمكن أن تصيب حصوات الكلى الأشخاص، في أي عمر، لكنها أكثر شيوعًا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و60 عامًا.

مشروبات تساعد على إزالة حصوات الكلى

أوضح «بدران» مشروبات تساعد على إزالة حصوات الكلى:

الماء

تعد المياه أهم مشروب للوقاية من حصوات الكلى، لذا يجب شرب كمية كافية من الماء يوميًا، لأنها تساعد على تخفيف تركيز المواد التي قد تتكون منها الحصى.

عصير الليمون

عصير الليمون يحتوي على حمض الستريك، الذي يمكن أن يساعد في تفتيت حصى الكلى ومنع تكوينها.

عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على مضادات أكسدة، قد تساعد في تحسين صحة الكلى، وتقليل خطر تكون الحصى.

شاي بالبقدونس

شاي بالبقدونس يساعد في تنظيف الكلى، مما يساعد في منع تكون الحصوات.

عصير الكرفس

يحتوي عصير الكرفس على مركبات قد تساعد في طرد السموم من الجسم، ومنع تكون الحصوات.

تأثير المناعة على حصوات الكلى

هناك تأثير كبير للمناعة على حصوات الكلى، فبعض الأمراض المناعية قد تزيد من خطر تكون حصوات الكلى، لأنها تؤدي إلى إفراز مفرط للكالسيوم أو الأملاح في البول.

ينصح «بدران» بضرورة إتباع النظام الغذائي الغني بالسوائل، لأنه يدعم الجهاز المناعي، ويساعد في الوقاية من تكون حصوات الكلى، لذا فإن الجهاز المناعي القوي، يساعد في تقليل الالتهابات، التي تساهم في تكون حصوات الكلى.