ناقد فني: الدورة الثانية من مهرجان العلمين تحتضن نجوما ومفاجآت كثيرة

قال الكاتب الصحفي والناقد الفني مصطفى الكيلاني إنّ الدورة الأولى من مهرجان العلمين شهدت نجاحات كبيرة، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من المهرجان تحتوي على مفاجآت وعدد أكبر من النجوم والفعاليات المتطورة.

وأوضح «الكيلاني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ مهرجان العلمين سيتعاون هذا العام مع موسم الرياض، وهو ما سيمثل إفادة كبيرة للفنانين المصريين المشاركين في موسم الرياض.

وأكد أن مهرجان العلمين يعد واحدًا من أدوات الدولة المصرية للترويج للمدينة الجديدة، قائلاً: «أي فعالية تُقام في مدينة سياحية بهذا الحجم الكبير من الدعاية تحصل على ترويج استثماري وسياحي، مما يسهم في تحويل العلمين إلى مدينة ترفيهية عالمية بالمقاييس التي تريدها الدولة».

رسالة للمستثمرين

ووجه «الكيلاني» رسالة للمستثمرين بضرورة زيادة استثماراتهم لتعزيز الحالة الترفيهية، والوصول إلى المستوى المطلوب الذي خططت له الدولة منذ البداية.

وأكد أن تنظيم الدولة لعدد من الفعاليات المهمة، كما حدث في العام الماضي مع انطلاق مهرجان العلمين، يسهم في تحقيق هذا الهدف.