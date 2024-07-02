محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الوحدات المحلية في تطبيق مواعيد غلق المحال

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء الاثنين، جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، بديوان عام المحافظة، آليات تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية، والمقرر تطبيقها خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

المراجعة الدقيقة لقرار الغلق الجديد

وكلّف المحافظ، بضرورة المراجعة الدقيقة لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة، وتكثيف المتابعة الميدانية والحملات للتنبيه على أصحاب المحال والأنشطة التجارية بالالتزام بكافة الإجراءات وقرارات ومواعيد الغلق طبقًا للقانون، مع قيام مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتوثيق أعمال الغلق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأهاب محافظ كفر الشيخ بأصحاب المحال والأنشطة التجارية، ضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، للصالح العام.