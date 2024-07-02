3 مشروبات عليك تجنبها إذا كنت تعاني من مرض القلب.. أبرزها العصائر المعلبة

مرض القلب هو واحد من أكثر المشاكل شيوعًا، التي يعاني منها كثيرون، ويتطلب التعامل معه بحذر تام لتجنب أي تدهور في الحالة الصحية على المدى البعيد، لذا وجه جمال شعبان، طبيب القلب، تحذيرًا عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» من ثلاثة مشروبات تؤثر سلبًا على صحة مريض القلب.

تحذير من 3 مشروبات خطيرة على مرضى القلب

«شعبان» أوضح عبر صحفته الشخصية بموقع «فيسبوك» المشروبات التي يجب على مرضى القلب الابتعاد عنها تمامًا، وهي المشروبات الغازية، والعصائر المعلبة المحلاة بالسكر، بالإضافة إلى مشروبات الطاقة: «هذه المشروبات ضارة جدا بالقلب جدا، وذلك لكونها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والسكر، وتصلب الشرايين التاجية، واختلال كهرباء القلب».

البعد عن «اليوريك أسيد»، كان من ضمن نصائح طبيب القلب، لأنه من عوامل الخطر على شرايين القلب، ويجب أن يكون مستواه لدى الرجال أقل من 7، وأقل من 6 لدى السيدات.

نصح جمال شعبان أيضًا بضرورة تقليل اللحوم الحمراء والفول والمشروبات الغازية، للحفاظ على الوزن، بالإضافة إلى الإكثار من شرب الماء، فكل هذه الأمور من شأنها الحفاظ على صحة مريض القلب وحمايته من أي أضرار.