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 شيماء سيف تفقد الكثير من وزنها.. ونجوم الفن: سندريلا

كتب:

ياسمين محمود
02:19 ص | الثلاثاء 02 يوليو 2024
شيماء سيف

شيماء سيف

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو جديدًا ظهرت فيه أكثر نحافة بعد عملية التكميم التي أجرتها مؤخرًا لإنقاص وزنها.

نجوم الفن يهنئون شيماء سيف

انهالت على منشور شيماء سيف تعليقات نجوم الفن بعد ظهورها أكثر نحافة، وجاءت التعليقات كالتالي: قالت مي كساب: «بسم الله ما شاء الله قمر يا روح قلبي»، وعلقت أميرة مختار، ابنة الراحلة رجاء الجداوي، قائلة: «ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، الله أكبر»، وعلقت المطربة أمينة قائلة: «بسم الله ما شاء الله يا شيمو عسل»، وعلقت الإعلامية أسماء إبراهيم قائلة: «سندريلا».

من ناحية أخرى، أثنى الجمهور على شكل شيماء سيف الجديد وإصرارها على فقدان وزنها في فترة قصيرة.

خضوع شيماء سيف لعمليه تكميم معدة

أعلنت الفنانة شيماء سيف منذ أيام خلال ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، خضوعها لعملية تكميم المعدة، وخسارتها 50 كيلوجرامًا من وزنها، وذلك بعد محاولات صديقتها مي كساب إقناعها بذلك.

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بقلم ياسمين محمود