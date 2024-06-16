شيماء سيف تؤدي فريضة الحج: «يا رب اكتبها لكل مشتاق» (فيديو)

أدت الفنانة شيماء سيف، فريضة الحج لهذا العام، إذ شاركت جمهورها فيديو، من أحداث اليوم، معربة عن سعادتها الكبيرة بأداء المناسك، داعية الله عز وجل أن يرزق جميع المسلمين بزيارة بيت الله الحرام.

شيماء سيف تأدي فريضة الحج

نشرت شيماء سيف، الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا على إتمام فريضة الحج الذي رزقني بيها الله، من غير حول مني ولا قوة».

وأضافت شيماء سيف: «ما دار من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثا غبرا ضاجين، جاؤوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ولم يروا عقابي، فلم يُرَ يوماً أكثر عتقاً من النار، من يوم عرفة يارب يكتبها لكل مشتاق يارب».