4 صور جديدة تظهر رشاقة شيماء سيف بعد خسارة 50 كيلوجراما من وزنها

أعلنت الفنانة شيماء سيف أثناء ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، أمس، خضوعها لعملية تكميم المعدة خلال الأيام القليلة الماضية، وخسارتها 50 كيلوجراما من وزنها، وذلك بعد محاولات عديدة لإقناعها من الفنانة مي كساب.

وتنشر«الوطن» صورا جديدة للفنانة شيماء سيف، بعد خسارتها 50 كيلوجراما من وزنها بعد عملية التكميم التي تظهر رشاقتها.

مشاركة شيماء سيف في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي

وفي سياق آخر، حققت الفنانة شيماء سيف، نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان الماضي، بمشاركتها كضيف شرف في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، التي كانت تدور أحداثه حول تعرض الكبير أوي عمدة قرية المزاريطة لضغوط عديدة، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله ويتعرض لمواقف كوميدية.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، مصطفى غريب، عبد الرحمن حسن، وعدد آخر من ضيوف الشرف.