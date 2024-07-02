 أبطال فيلم «عصابة الماكس» يحضرون عرض مسرحية ملك والشاطر

شارك الفنان أحمد عز عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» في فيديو من العرض المسرحي «ملك والشاطر» بحضور أبطال فيلم «عصابة الماكس».

وعلق «عز» على الفيديو قائلاً: «مسرحية ملك والشاطر تتشرف اليوم بحضور أبطال فيلم عصابة الماكس الفنانة لبلبة وأحمد فهمي وأوس أوس، مبروك لأبطال الفيلم افتتاحهم اليوم في الرياض، وشكرًا لهيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي الشيخ على دعمها للفن، وشكرًا لفريق عمل مسرحية ملك والشاطر».

مسرحية ملك والشاطر

مسرحية «ملك والشاطر» من إنتاج آلاء الغزالي، وبطولة أحمد عز ويسرا، وتدور أحداثها حول الشاطر حسن الذي يبذل مساعٍ كبرى في سبيل الحصول على السعسع الأسود، وهو المهر الذي اشترطته الملكة «ست الكل» للزواج من شقيقتها.