طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بعد قليل

يؤدي طلاب القسم الأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية بعد قليل، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وهي اللغة الإنجليزية، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2023 - 2024، حيث ستفتح اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحاً.

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة تذليل أي عقبات بالمعاهد، وجاهزية جميع اللجان، استعداداً لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

تعليمات قطاع المعاهد

كما تم التشديد والتأكيد على ضرورة التزام رؤساء اللجان بتعليمات قطاع المعاهد والإدارة المركزية للامتحانات، وتحقيق الانضباط والهدوء الكامل بكافة اللجان، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية.