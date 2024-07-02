أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الثلاثاء 2-7-2024

استقرت أسعار المانجو اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في أسواق الجملة بالعبور، بسبب توافر محصول المانجو هذا الموسم بأطنان وكميات كبيرة في محافظات الجمهورية كافة.

المانجو اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في سوق العبور

ويمتلئ سوق الجملة في العبور يوميا بأطنان كبيرة من الفاكهة والخضروات، حيث يعتبر الموزع الرئيسي لجميع أسواق الجمهورية، وعن أسعار المانجو اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في سوق العبور، فجاءت على النحو التالي:

- كيلو المانجو الفص بين 40 و70 جنيهًا.

- كيلو الزبدية بين 17 و19 جنيهًا.

- كيلو المانجو التيمور بين 19 و25 جنيهًا.

- كيلو البلدي بين 15 و18 جنيهًا.

- كيلو المانجو دبشة بين 18 و20 جنيهًا.

- كيلو المانجو صديقة بين 11 و22 جنيهًا.

- كيلو سكري بين 20 و25 جنيهًا.

- كيلو المانجو العويس بين 20 و30 جنيهًا.

- كيلو جولك بين 18 و20 جنيهًا.

- كيلو بيض العجل بين 18 و20 جنيهًا.

- كيلو سنارة بين 18 و20 جنيهًا.

- كيلو فونس بين 20 و30 جنيهًا.

- كيلو المانجو الهندي بين 19 و25 جنيهًا.