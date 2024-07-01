«السياحة»: جار ترخيص 19 مطعما جديدا في الساحل الشمالي

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم المنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه جار إصدار رخصة سياحية لـ19 مطعما جديدا، بمنطقة الساحل الشمالي، وذلك بعد الانتهاء من كل إجراءات الترخيص، وبذلك يصل عدد المطاعم السياحية بالساحل الشمالي والعلمين إلى 69 مطعما.

عدد المطاعم السياحية في مصر

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن عدد المطاعم السياحية بمصر وصلت حاليا إلى نحو 1560 مطعما، وهناك أعداد متزايدة تتقدم يوميا إلى الوزارة، للقيام بالإجراءات التي تمكنها من الحصول على الرخصة السياحية.

وأشار إلى أن وزارة السياحة تتطلع لوصول عدد المطاعم السياحية بمصر إلى نحو 6 آلاف مطعم خلال الـ5 سنوات المقبلة، وذلك في إطار تحقيق الإستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف لوصول أعداد السياح الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

تسهيلات فى التراخيص

وأشار إلى أن وزارة السياحة قدمت العديد من التسهيلات لحصول المنشآت والمطاعم على الترخيص السياحي، لافتا إلى أن العديد من المطاعم التي تتبع المحليات، ولا سيما الموجودة بالمحافظات السياحية تقدمت خلال الفترة الأخيرة بطلبات للتحول إلى مطاعم سياحية، موضحا أن كون المطاعم تعمل تحت مظلة ورقابة وزارة السياحة يضمن جودة وسلامة الغذاء في الوجبات المقدمة.