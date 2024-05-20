أبو الفتوح: خطة للوصول إلى 50 مليون سائح سنويا في مصر

ثمن إسلام أبو الفتوح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، النتائج المثمرة لاجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المستثمرين السياحيين لصياغة رؤية وطنية لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومضاعفة أعداد السائحين، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يدل على محورية دور قطاع السياحة في الرؤية التنموية للحكومة.

الوصول إلى 50 مليون سائح سنوياً لمصر

وأشاد «أبو الفتوح» خلال لقاءه مع برنامج المجلة السياحية بقناة النيل للأخبار، بترحيب رئيس الوزراء بالاستعانة ببيت خبرة عالمي متخصص في القطاع السياحي لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى 50 مليون سائح سنوياً لمصر، خاصة مع تجديد رئيس الوزراء على الاستعداد لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بمضاعفة أعداد السائحين.

وطالب الخبير السياحي بالعمل على سرعة تحديد الاستشاري، الذي ستكون مهمته إعداد المخطط العام للمقاصد السياحية المختلفة.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن صناعة السياحة كثيفة العمالة تتطور مع التطور العالمي بشكل عام في القطاعات الأخرى خاصة في وسائل الاتصال الدولي، ما يجعلها تواكب هذا التطور العالمي المتواصل.

مشاركة 35 شركة سياحة

وعن المشاركة المصرية في الملتقى العربي للسياحة والسفر بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد أنها شهدت مشاركة 35 شركة سياحة و 25 منشأة فندقية من مختلف المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى شركتي طيران، مضيفا أن سوق السفر بدبي يعد الحدث الأكبر والأهم سياحياً بالمنطقة العربية وأفريقيا.