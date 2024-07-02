«جسمك يتحول إلى حضانة بكتيريا».. ما مخاطر ارتداء ملابس البوليستر في الصيف؟

يهمل كثير منا مسألة جودة الخامات عند شراء الملابس، نركز أكثر على الألوان، ومدى مناسبتها لبشرتنا، وأحجامنا، ولكن لا نلتفت كثيرا إلى أمر خطير قد يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة، وهو هل هذه الأقمشة مصنوعة من البوليستر؟

حذرت الدكتور إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة بنها، من ارتداء الملابس المصنوعة من البوليستر وأي مادة صناعية في الصيف، لأن احتكاكها بالجلد يسبب كهرباء استاتيكية، وتزيد من ارتفاع درجة حرارة الجسم، والتعرق وتكوين البكتيريا.

تكون البكتيريا على الجلد

«جسمك سيتحول إلى حضانة بكتيريا»، هذا هو الخطر الأكبر الذي أشارت «سند»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إليه، موضحة أنه بارتداء الملابس المصنوعة من البوليستر يتحول الجسد لحضانة للبكتيريا الضارة وتتكاثر بشكل كبير، موضحة أن الجسم عليه طبقة من البكتيريا الحميدة، وبتوفير الظروف من درجة حرارة ورطوبة تتحول لتكون مضرة، مؤكدة أن تراكم العرق يساعد على تحلل الطبقات السطحية من الجلد، ويكون فرصة للبكتريا والفطريات لكي تغزو الجسم.

«الحمام اليومي بمياه تميل إلى البرودة» هو الحل السهل البسيط الذي طرحته «سند»، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية التي تسمح بتهوية جيدة للجسم، وتمتص العرق وتقلل الملوحة، متابعة: «لو الشخص المصاب بحساسية الجلد لو ارتدى الملابس المصنوعة من البوليستر تزيد من حالة التهاب الجسم ومن الاحتباس الحراري».