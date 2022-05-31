الناظر: ارتدوا الملابس الفاتحة القطنية وابتعدوا عن الغوامق في الصيف

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، إن حروق الشمس من أهم مشكلات الصيف، خصوصا وأننا نتعرض لأشعة الشمس في فترة الظهيرة، ويشتكي الكثيرون من التهاب ظهر اليدين والوجه وظهور الحبوب، وهذا يسمى الحساسية الضوئية أو التسمم الضوئي من كثرة وشدة الضوء، وهي تسمى بحروق الشمس، مشيرا إلى أن مشكلات التينيا الملونة تظهر مع العرق الغزير، وتكون عبارة عن بقع بنية أو بيضاء تظهر بمناطق الرقبة أو الصدر وتكون لدى الشباب أكثر.

الألوان الغامقة تمتص الحرارة وتتسبب في سخونة الجسد

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية، أن هذا الأمر يكون سببه فطر موجود في الجو فضلا عن ارتفاع حرارة العرق، مشددا على أن الألوان الغامقة تمتص الحرارة وتتسبب في سخونة الجسم، ولكن اللون الأبيض يعكس الحرارة، فلابد أن نرتدي الألوان الفاتحة ويفضل أن تكون من القطن خصوصا وأن الأقمشة الجديدة تحتفظ بدرجات الحرارة.

«حمونيل» يظهر مع ارتفاع الرطوبة ويسبب الاحمرار والالتهاب

وشرح استشاري الأمراض الجلدية، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث خلال حديثه على شاشة «ten» أن الرطوبة عندما ترتفع يظهر «حمونيل» للكبار والأطفال ويسبب الاحمرار والالتهاب، ويسبب ارتفاع الرطوبة مع الحرارة تجمع العرق في الغدد العرقية فتنتفخ بالأملاح وتلتهب وتتسبب في الحمونيل.