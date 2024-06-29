حل سحري لمشكلة انكماش الملابس القطنية بعد غسلها.. دراسة تكشف مفاجأة

عند وضع الملابس القطنية في الغسالة، يشعر البعض بتغيير حجم الغسيل، دون معرفة سبب حدوث ذلك، حتى خرجت دراسة حديثة وكشفت عن أسباب انكماش الملابس القطنية.

جيليان جولدفارب، أحد القائمين على الدراسة، والأستاذة المساعدة في الهندسة الكيميائية والبيولوجية الجزيئية في جامعة «كورنيل»، قالت إن جزءًا كبيرًا من هذه المشكلة يعود إلى الألياف الفردية للملابس القطنية، لأن النسيج القطني يصنع من نسج ألياف نبات القطن، والتي تتكون مادة «السيليلوز»، وهو عبارة عن بوليمر حيوي طبيعي، ويعد القطن الأكثر عرضا للانكماش لأن أليافه تنتفخ عندما تصبح مبللة، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الروسي.

وأكدت أن الخيوط تنتفخ عندما تكون مبللة، وبالتالي، وتتقلص الألياف في اتجاه واحد، وتخرج الرطوبة من القماش لتنكمش الألياف، ما يعني أن الانكماش يبدأ فعليًا قبل وصول الملابس إلى المجفف.

كيف ينكمش النسيج؟

إريكا ميلشيك، الكيميائية والرئيسة التنفيذية لشركة التكنولوجيا الحيوية «CurieCo»، أن نسيج ألياف القطن يؤدي إلى إنشاء شبكة روابط هيدروجينية، وعندما تختلط مع أشياء أخرى مثل الماء والحرارة، فإنها تسبب استرخاء النسيج أو انكماشه.

وأضافت «ميلشيك» إن مقدار انكماش الملابس يعتمد على إذا تم غسلها بالماء فقط، أم بإضافة مادة للتنظيف، حيث إن مواد التنظيف تعطل الروابط الهيدروجينية بشكل كبير.

حل مشكلة انكماش الملابس

وكشفت الدراسة عن حل مشكلة الملابس المنكمشة، ومن الممكن استخدام مكواة البخار، التي تؤدي إلى إعادة إدخال الرطوبة إلى الملابس مرة أخرى، وتقوم المكواة بتوسيع الألياف الموجودة بالملابس القطنية.