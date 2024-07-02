«عمال مصر» يطالب الحكومة المرتقبة باتخاذ قرارات جريئة وسليمة من أجل المواطن

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين في البترول، إن الحكومة الجديدة تتحمل كافة أمنيات الشعب المصري في الحصول على حياة كريمة واستكمال العمل على التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، والوقوف على حلول جذرية لمواجهة المشكلات والأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة للأزمات العالمية.

مطالب العمال من الحكومة الجديدة

وأضاف «جبران»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك كثيرًا من الملفات التي يجب العمل عليها وتكون أولوية لدى الحكومة الجديدة، لعل أبرزها القضاء على البطالة، والاهتمام بالتشغيل والتدريب في المصانع المختلفة لبناء قوى عاملة لديها القدرة على تقديم أفضل إنتاج وجودة، كما أن قانون العمل يشغل بال كثير من العمال الذين يمثلون ملايين من الشعب المصري، لذلك نحن ننتظر من الحكومة سرعة إصداره والعمل به.

أولويات عمل الحكومة الجديدة

وأشار رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين في البترول، إلى أن من أهم الملفات التي تشغل بال الشعب المصري هي الأسعار وضبط الأسواق، كما أن القضاء على كل ما هو قد يؤثر على مسيرة التنمية من اتخاذ قرارات جريئة وسليمة لصالح الشعب المصري.