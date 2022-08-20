محمد جبران قائما بأعمال رئيس اتحاد العمال

كلف مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في اجتماعه ظهر اليوم السبت، محمد جبران نائب رئيس الاتحاد، رئيس النقابة العامة للبترول، قائما بأعمال رئيس اتحاد العمال خلفا لحسن شحاتة، الذي تولى مسئولية وزارة القوى العاملة.

رئيس اتحاد عمال مصر الجديد

ويأتي اجتماع اتحاد العمال الذي انعقد برئاسة عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد لاختيار قائم بأعمال لحين إجراء انتخابات، بعدما ترك حسن شحاتة رئاسة الاتحاد لتوليه حقيبة وزارة القوى العاملة في إطار التعديل الوزاري الذي حدث السبت الماضي.

الدفاع عن حقوق العمال

وقال جبران، في أول بيان له، اليوم، إن هناك العديد من الملفات التي تكون على رأس أولوياته؛ منها ترتيب بيت العمال من الداخل، وكذلك الإدارة الأمثل لموارده ومؤسساته، والتعاون مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج لخدمة التنمية في مصر، والدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية للعمال،و والمشاركة في كافة القرارات والحوارات التي تخص القضايا والتحديات التي تواجه العمال، إضافة إلى المتابعة المستمرة مع القواعد العمالية.