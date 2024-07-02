مراسلة «إكسترا نيوز»: مفاجآت ترفيهية في النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة

قالت دانا مدحت، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من مدينة العلمين الجديدة، إنَّ مهرجان العلمين الجديدة يساهم في الاستفادة من صناعة الترفيه للترويج للوجهات السياحية في مصر وتشجيع المستثمرين.

وتابعت «مدحت» خلال تغطية من «العلمين الجديدة»، لبرنامج «هذا الصباح»، أنه جرى الكشف عن بعض تفاصيل المهرجان في مؤتمر أمس، مثل موعد انطلاقه، ومدته، إذ يبدأ من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر، كما سيحتوي على مجموعة متنوعة من النشاطات.

وأوضحت أنَّ مهرجان العلمين الجديدة، يعد الحدث الصيفي الأكبر ومتوقع مفاجآت ترفيهية وفنية بالنسخة الثانية لـ«العلمين 2024»، مشيرة إلى إقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين في الفترة الصباحية ترشيداً لاستهلاك الكهرباء.