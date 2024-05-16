مصاريف الجامعات الأهلية 2024.. تبدأ بـ37 ألف جنيه

أعلنت جامعات الملك سلمان وفروعها الثلاثة، والمنصورة الجديدة، مصاريف العام الدراسي الجديد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024 بعد فتح باب التقديم المبكر للالتحاق بالكليات وفق الضوابط والقواعد والحدود الدنيا التي سيتم الكشف عنها من قبل المجلس خلال الفترة المقبلة.

وترصد السطور التالية مصاريف جامعات الملك سلمان والمنصورة الجديدة لطلاب الثانوية العامة 2024

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024

كشف الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة الأهلية مصاريف العام الدراسي الجديد 2024 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بمختلف الكليات.

** الطب: 130 ألف جنيه

** الهندسة: 70 ألف جنيه

** علوم الحاسب: 70 ألف جنيه

** طب الأسنان: 120 ألف جنيه

نموذج مصر لمصروفات الجامعة

مصاريف جامعة الملك سلمان 2024

وكشف الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان وفروعها الثلاثة «الطور - رأس سدر - شرم الشيخ»، عن مصاريف العام الدراسي الجديد للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024، كما يلي.

- الطب: 138 ألفا و600 جنيه.

- طب الأسنان: 128 ألفا و100 جنيه.

- الزراعة الصحراوية: 47 ألفا و300 جنيه.

- الفن والتصميم: 53 ألفا و900 جنيه.

- الصناعات التكنولوجية: 42 ألفا و900 جنيه.

- الصيدلة: 112 ألفا و200 جنيه.

- التمريض: 37 ألفا و200 جنيه.

- العلوم الأساسية: 52 ألفا و800 جنيه.

- الطب البيطري: 79 ألفا و200 جنيه.

- علوم الحاسب: 75 ألفا و900 جنيه.

- هندسة الحاسوب: 75 ألفا و900 جنيه.

- الألسن واللغات التطبيقية: 47 ألف جنيه.