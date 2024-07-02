حياة كريمة تطلق قافلة طبية مجانية اليوم في الشرقية

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إطلاق المبادرات المختلفة وإنشاء مشاريع عدة من شأنها أن تسهم في تحسين حياة المواطن الأكثر احتياجا وتوفير معيشة أفضل، حيث تستهدف المبادرة تقديم خدمة ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة لمستوى المواطنين.

قوافل حياة كريمة الطبية

وأطلقت حياة كريمة اليوم، قافلة طبية في قرية قراجة التابعة لمركز كفر صقر في محافظة الشرقية، بالتعاون مع جامعة الزقازيق، ومديريتي الصحة والطب البيطري.

التخصصات الطبية في القافلة

وضمت القافلة عددا من التخصصات الطبية المختلفة، حيث وفرت الكشف في تخصصات باطنة، ومتوطنة، وعظام، وروماتيزم، وصدر، وقلب، وأطفال، وجلدية، وطب الأسرة، وتستهدف القافلة، وتقديم العلاجات والرعاية الطبية للمحتاجين.

ونظمت القافلة برامج توعوية متنوعة، مثل ندوات حول أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم، ووسائل تنظيم الأسرة بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطري التي قدمت خدماتها للحيوانات المنزلية في القرية، كما تقوم القوافل بنقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان من أجل تلقي العلاج بالمجان.