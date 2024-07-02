«التنمية المحلية»: تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة بـ2.5 مليار جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية أنَّ الوزارة تلعب دوراً مهما وحيوياً في إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، والتي تشمل إنشاء المدافن الصحية الآمنة، ومصانع التدوير، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وذلك منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية وحتى 30 يونيو 2024

جهود كبيرة في مجال تحسين البيئة والنظافة العامة

وأشار إلى أنَّ الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في مجال تحسين البيئة والنظافة العامة على أرض المحافظات والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لحل مشكلة القمامة، خاصة التراكمات التاريخية للمخلفات على أرض المحافظات وإنشاء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية في إطار المنظومة الجديدة.

استثمارات تطوير منظومة المخلفات خلال عامين 2.5 مليار جنيه

وأوضح أنَّ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات خلال عامين ماضيين بلغ نحو 2.5 مليار جنيه، مما أحدث نقلة نوعية كبيرة للمواطنين من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، ويسهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة.