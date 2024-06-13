محافظ القاهرة: وقف إجازات عمال النظافة والحدائق والأمن في عيد الأضحى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق، بالتزامن مع ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتكثيف تواجد العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق ورفع جميع المخلفات أولا بأول.

وشدد المحافظ على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها في جميع أحياء القاهرة .

سرعة إسعاف أي مصاب

وأكد أنه جرى التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة، لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق، وأيضا التنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة، وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة للاسعافات الأولية .

من جانبه، أشار اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى مراجعة الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية، والشوارع المؤدية للمساجد والساحات والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها .

تطهير أماكن مخلفات الذبح

وأوضح رئيس هيئة النظافة أنه شدد على مديري أفرع الهيئة بضرورة عمل محاضر مخالفات للمواطنين المخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر، وتكليف الإنقاذ المركزي بتجهيز سيارات المياه المزودة بالمواد المطهرة لغسيل وتطهير أماكن مخلفات الذبح بالشوارع أولا بأول في حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال أيام العيد.

وأشار إلى الانتهاء من إجراء تقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء العامة، وأمام المساجد والساحات، ورفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة لاستقبال الزائرين.

وأكد استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أي شكاوى على مدار اليوم على الخط الساخن 15264، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافي وغيرها .

فيما أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، والتأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد، والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب.

ولفت إلى توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء، وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضاري أمام الرواد .