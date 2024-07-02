درجات الحرارة المرتفعة تنذر العالم بانتشار 5 أمراض جديدة وعودة أوبئة سابقة.. ما هي؟

مع ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض حذر عدد من العلماء من انتشار الأمراض حول العالم، وعودة موجات ثانية من أوبئة طالت بلاد عديدة خلال السنوات الماضية، بحسب ما كشفته الصحف العالمية وتقرير صادر عن «إيكو بيزنس» المتخصص في التنمية المستدامة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسي؛ إذ أكدت أن ملايين الأشخاص حول العالم معرضين للإصابة بالأمراض.

مرض التيفوس

ومن بين الأمراض التي اكتشفها العلماء حول العالم مرض التيفوس، والذي ظهر في بلد بوتان الجبلي، ويعرف بأنه ذات خطورة عالية، وينتشر في أي لحظة عبر الانتقال بواسطة عث اليرقات التابعة لعائلة «تروبيكوليداي».

ومن بين أعراض المرض «الحمى الشديدة، والقشعريرة، والصداع، وآلام الجسم والعضلات»، وفي بعض الحالات، التغيرات العقلية بدءًا من الارتباك ووصولًا إلى الغيبوبة، فيما ينصح الأطباء باتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية النفس من هذا المرض، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

حمى الضنك وموجة جديدة من كورونا

وبخلاف مرض التيفوس، أبلغ عدد المصابين بمرض حمى الضنك في العالم حتى الآن 10 ملايين شخص، وهو رقم قياسي وزيادة غير مسبوقة سببها تغير المناخ، بحسب ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية؛ إذ انتشر المرض بشكل كبير في دول المحيط الأطلسي والأمريكتين.

وكشفت الصحيفة الأمريكية أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة انتشار البعوض الذي يحمل المرض، ما ساعد على انتشاره إلى ما يقرب من 1 من كل 800 شخص في العالم خلال الـ6 أشهر الماضية.

وفي الوقت ذاته، هناك تخوفات بظهور موجة جديد من فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تزايد أعداد الإصابة بمرض الحصبة في دولة أوروبا، بحسب ما كشفته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

حمى غرب النيل والضنك في إسرائيل

والأمر لم يقف عند ذلك الحد، فقد أكدت وسائل إعلام عبرية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت مقرًا للأوبئة، وبعد أن حذرت وزارة صحة الاحتلال من انتشار حمى غرب النيل جرى إعلان عن ظهور حالات إصابة بحمى الضنك في إسرائيل، وكلاهما يسببهما البعوض الحامل للفيروس.

وداخل دولة الاحتلال، تلقت إسرائيل أول تحذير من اقتراب حمى الضنك القاتلة؛ إذ أوضح أحد الخبراء لصحيفة «معاريف» أن هناك نوعا من البعوض قادر على نقل المرض موجود بالفعل في إسرائيل، كما أن تغير المناخ من شأنه أن يزيد من انتشار الحمى.

وبحسب البروفيسور شوارتز، فإن حمى الضنك المرض الأكثر شيوعا في نصف الكرة الجنوبي، متابعا: «التغيرات المناخية تساهم في تكاثر البعوض وسهولة حركته، وأيضا في تكاثر الفيروس في أجسامه».