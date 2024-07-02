ينتشر في أي لحظة.. علماء يحذرون من مرض قاتل يهدد مليار شخص حول العالم

يُنذر ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بانتشار أمراض خطيرة كانت محصورة في مناطق جغرافية معينة، وفقًا لتقرير صادر عن «إيكو بيزنس» يوضح مثالًا مقلقًا مثل مرض التيفوس، الذي اكتشف مؤخرًا لأول مرة في بلد بوتان الجبلي.

أعراض مرض التيفوس

يُعرف «التيفوس» بوجود خطورة عالية وينتشر في أي لحظة عبر الانتقال بواسطة عث اليرقات التابعة لعائلة «تروبيكوليداي»، وتشمل أعراضه الحمى الشديدة، القشعريرة، الصداع، آلام الجسم والعضلات، وفي بعض الحالات، التغيرات العقلية بدءًا من الارتباك ووصولًا إلى الغيبوبة، فيما ينصح الأطباء باتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية النفس من هذا المرض، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

على الرغم من أن التيفوس المقشر كان يعتبر تاريخيًا محصورًا في منطقة «مثلث تسوتسوجاموشي» في آسيا والمحيط الهادئ، حيث تسود الرطوبة الشديدة والغطاء النباتي الكثيف، إلا أن هذه المنطقة تتوسع الآن بشكل كبير، ما يعرض أكثر من مليار شخص لخطر الإصابة بالمرض، ومن المتوقع زيادة هذا العدد مع مرور الوقت.

موجة الحر تهدد الكوكب

وفيما يتعلق بموجة الحر، فإن ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض يزيد من انتشار العديد من الأمراض المعدية، مثل حمى الضنك، داء الأطفال، مرض لايم، والملاريا، وتصبح الظروف أكثر ملاءمة لانتقالها بواسطة الحشرات المغذية للدم.