«الصحة العالمية» تحذر من أضرار عادة شائعة.. «مرض قاتل»

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أضرار عادة شائعة، يتبعها العديد من الأشخاص خلال حياتهم اليومية، دون أن يدركوا المخاطر التي يمكن أن تؤدي إليها، لذلك وصفتها المنظمة بأنه «مرض قاتل»، ونصحت الجميع بالتخلي عن تلك العادة الشائعة، التي تؤدي إلى الإصابة بنوبات قلبية.

الكسل يُعرِّض إلى خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

هناك العديد من الأشخاص، لا يمارسون التمارين الرياضية، لذلك حذَّرت منظمة الصحة العالمية من أن واحدًا من كل 3 أشخاص لا يمارسون الرياضة إلا بشكل قليل يُعرِّض صحتهم للخطر، ووصفته بأنه «الكسل»، مشيرة إلى أن الكسل يتسبب في تعريض حوالي 1.8 مليار بالغ حول العالم لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض منها مرض السكري من النوع الثاني، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، والسرطان، والخرف.

ونصحت الصحة العالمية، أنه يجب ممارسة الرياضة مدة زمنية لا تقل عن 22 دقيقة في اليوم، موضحة أن ما يقرب من 31% من الناس يفشلون في القيام بذلك، «إن الخمول البدني يمثل تهديدًا صامتًا للصحة» حسب الدكتور روديجر كريش، مدير تعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الخمول يساهم بشكل كبير في عبء الأمراض المزمنة.

الإصابة بمرض السرطان

«نحن بحاجة إلى إيجاد طرق جديدة لتحفيز الناس على أن يكونوا أكثر نشاطًا» حسب «كريش» ونشرته صحيفة «THE SUN» البريطانية، كما أن معدلات الإصابة بالخرف والسرطان والسكري من النوع الثاني آخذة في الارتفاع في بريطانيا بسبب زيادة الوزن، والخمول.

وقال تقرير منظمة الصحة العالمية، إن مستويات الخمول ارتفعت بنسبة 5% بين عامي 2010 و2022 وستستمر في الزيادة دون اتخاذ إجراء، ووفق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: «تسلط هذه النتائج الجديدة الضوء على الفرصة الضائعة للحد من السرطان وأمراض القلب وتحسين الصحة العقلية من خلال زيادة النشاط البدني.. يجب علينا عكس هذا الاتجاه المثير للقلق».