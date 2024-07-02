قطع المياه عن مدينة الباجور وقرية شبرا زنجي بالمنوفية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب رئيس الشركة القابضة والعضو المنتدب، عن قطع المياه غدا الأربعاء الموافق 3 يوليو في مدينة الباجور وقرية شبرا زنجي، وذلك بسبب غسيل الشبكات وتطهير الخزانات ومحطات المياه .

مواعيد قطع المياه غدا

وكشفت شركة المياه، أن مواعيد قطع المياه غدا في بعض مناطق محافظة المنوفية، ستكون بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم لمدة 4 ساعات فقط، يأتي ذلك من أجل غسيل الشبكات وتطهير الخزانات وتحسين كفاءة وجودة المياه لصالح المواطن .

توجيه المواطنين بأخذ الحيطة

ووجهت شركة المياه، المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بأخذ الحيطة أثناء قطع المياه وتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة، وذلك لعدم الإضرار لأصحاب المحلات التجارية الذين يعتمدون على المياه طوال فترة عملهم .