رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قطع المياه عن قرية كفر السنابسة بمركز منوف لمدة 5 ساعات غدا

كتب:

عصام علم الدين
01:05 م | الأحد 30 يونيو 2024
قطع المياه - أرشيفية

قطع المياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غدا الاثنين عن قرية كفر السنابسة بمركز منوف، لمدة 5 ساعات من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساء.

سبب قطع المياه غدا

وأوضحت شركة المياه أن سبب قطع المياه يأتي لاستكمال أعمال ربط الخط الجديد المغذي للقرية قطر 12 بوصة بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، مؤكدة توفير سيارتي مياه صالحة للشرب خلال فترة الانقطاع، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.

توفير كميات المياه المناسبة

وأهابت شركة المياه بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة لحين عودة المياه مرة أخرى.

اقرأ المزيد:

قطع المياه عن مدينة قويسنا لمدة 5 ساعات غدا.. اعرف السبب

قطع المياه في مركز الرياض بكفر الشيخ للصيانة الدورية.. المواعيد والأماكن

تنسيق مدرسة مياه الشرب 2024 في محافظة المنوفية.. الأوراق المطلوبة للالتحاق

قطع مياه الشرب عن قريتين بمركز قلين في كفر الشيخ لمدة 7 ساعات

«الكهرباء»: محطات مياه الشرب غير خاضعة لخطة تخفيف الأحمال
بقلم عصام علم الدين