قطع المياه عن قرية كفر السنابسة بمركز منوف لمدة 5 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غدا الاثنين عن قرية كفر السنابسة بمركز منوف، لمدة 5 ساعات من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساء.

سبب قطع المياه غدا

وأوضحت شركة المياه أن سبب قطع المياه يأتي لاستكمال أعمال ربط الخط الجديد المغذي للقرية قطر 12 بوصة بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، مؤكدة توفير سيارتي مياه صالحة للشرب خلال فترة الانقطاع، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.

توفير كميات المياه المناسبة

وأهابت شركة المياه بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة لحين عودة المياه مرة أخرى.