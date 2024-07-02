«التحالف الوطني» يطلق مبادرة «يلا نحييها» لإحياء السيرة النبوية

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة لإحياء سيرة النبي محمد تحت شعار «يلا نحييها» بمناسبة العام الهجري الجديد.

وأوضح التحالف الوطني أن المبادرة تهدف لإحياء الاحتفال بالهجرة النبوية الشريفة، وذلك من خلال المسابقة الفنية للأطفال عبر الرسم لتنمية المواهب الفنية، من خلال مسابقة كبرى في الأحاديث النبوية الشريفة.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لعب دورا مهما في دعم الأسر الأولى بالرعاية على كل الأصعدة، بالإضافة إلى دعم طلاب الجامعة غير القادرين، وسداد ديون الغارمات، وإطلاق مبادرة ازرع، والتي استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين، لزراعة 150 ألف فدان، وإعادة بناء عدد من مساكن غير القادرين، كل هذا بتكلفة تخطت الـ12 مليار جنيه.