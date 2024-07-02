التحالف الوطني ينظم احتفالية لتكريم متحدي الإعاقة في البحيرة

نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، احتفالية تكريم متحدى الإعاقة في محافظة البحيرة، وذلك في نادي متحدى الإعاقة بميدان جلال قريطم، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،وتهدف هذه الاحتفالية إلى تكريم إنجازات متحدى الإعاقة في مختلف المجالات، وتقدير مساهماتهم في المجتمع، وتعزيز دمجهم في الحياة العامة.

فاعلية تكريم متحدى الإعاقة

وأضافت المنظمة في بيان عبر صفحتها الشخصية أن الفاعلية تضمنت عدد من الأنشطة منها تكريم متميزين من ذوي الإعاقة في المجال الرياضي والعلمي والعالمي، توزيع شهادات تقدير على المكرمين، توزيع كراتين مواد غذائية ووجبات غذائية جاهزة على أسر ذوي الإعاقة، تنظيم يوم ترفيهي شامل للأطفال ذوي الإعاقة، تضمن: الرسم على الوجوه، مسرح عرائس، كرنفال للأطفال، اللعب مع العرائس الكرتونية.

نشر الوعي بقضايا الإعاقة

ولفت عضو التحالف الوطني إلى أنه استفاد من هذه الاحتفالية ما يقرب من 2000 شخص من ذوي الإعاقة وأسرهم، وتم توزيع 200 كرتونة مواد غذائية ووجبات غذائية جاهزة، كما ساهمت الاحتفالية في نشر الوعي بقضايا الإعاقة وتعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.