«التحالف الوطني» ينظم معرضا لتوزيع الملابس مجانا في المنوفية (صور)

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية جمعية الأورمان في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا، بقرية جريس لدعم 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من أبناء عدد 6 قرى بمركز أشمون في محافظة المنوفية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، حيث تضمنت خطة الدعم قرى جريس وعزبة بهجات وعزبة المصطفى وعزبة الاصلاح وعزبة مسيحة وعزبة طلعت بمركز أشمون.

توزيع ملابس على الأسر الأكثر احتياجا

وأكدت وزراة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

جمعية الأورمان: الطفل اليتيم على رأس أولويات

من جانبه قال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالًا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.