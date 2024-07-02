ميناء للصيد وفرص عمل.. أهم مطالب أهالي البحيرة من الحكومة المرتقبة

طموحات آمال كبيرة يترقبها أهالي محافظة البحيرة بالتزامن مع اقتراب إعلان الحكومة المرتقبة، إذ يرغبون في إنشاء عدد من المشروعات التي تخدم أهالي المحافظة، لاسيما بعد مرور عامين دون تولى محافظ شئون المحافظة.

مطالب أهالي البحيرة من الحكومة الجديدة

وجاءت أبرز متطلبات أهالي المحافظة في استكمال مدينة رشيد الجديدة، والتي تعد من أهم المدن السكنية في محافظة البحيرة، كما أنها تعد مدينة سياحية وساحلية مهمة.

وأعرب محمد عوض أحد شباب مدينة رشيد عن رغبتهم في استكمال ميناء الصيد، والذي يوفر ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة بالإضافة إلى المحافظات المجاورة.

وأوضح «عوض» أن ميناء الصيد في مدينة رشيد يعد من أهم مواني الصيد في مصر، إذ تم تصميمه على مساحة شاسعة من الأراضي ويعمل على خدمة مدينة رشيد ومحافظة البحيرة بشكل عام، كما أنه يجعل المحافظة من أهم المحافظات في مجال الصيد.

وطالب ابن مدينة رشيد استكمال مراحل حياة كريمة وإدراج باقي قري رشيد في المبادرة الرئاسية، وذلك من أجل توفير كافة الخدمات التي يحتاجها أهالي الريف في القرى، وذلك أسوة بقرية الأبعادية بمدينة دمنهور، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للعديد من المشروعات الخدمية والصحية والاجتماعية بها خلال الصيف الماضي.

ومن جهته أشاد شعبان أبو عبدالله بالمبادرات الرئاسية التي شهدها الريف المصري خلال فترة تولي الرئيس السيسي لاسيما مبادرة 100 مليون صحة، والتى شملت الكشف عن فيروس سي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لجميع المرضى، مشيرًا إلى أنه تلقى علاج فيروس سي من خلال هذه المبادرة.

وعبر عن رغبته في أحكام الحكومة الجديدة رقابتها المشددة على أسعار السلع الغذائية في مختلف الأسواق للتحكم في شجع التجار الذين يلجأون إلى زيادة أسعار السلع الغذائية، لتحقيق مكاسب غير شرعية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المعاناة عن كاهل المواطن المصري، لاسيما أنه يتم التلاعب بأسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، مناشدًا أيضا بالاهتمام بطرق محافظة البحيرة غير الممهدة لاسيما طرق القري لتجنب وقوع الحوادث المرورية بشكل متكرر.