«النقل» تنفي انهيار كوبري المشاة بالطريق الزراعي السريع في البحيرة

نفت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، انهيار كوبري المشاة بالطريق الزراعي السريع بمحافظة البحيرة، المتواجد أمام مجمع الكليات النظرية لجامعة دمنهور، موضحة أن سبب توقف حركة السير بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، اصطدام سيارة تحمل حفار بحاجز تأمين ارتفاعات مرور السيارات قبل كوبري مشاة جامعة دمنهور، ما أدى إلى سقوط الحاجز، ولم يسفر الحادث عن وجود أي إصابات.

وزارة النقل تحذر سائقي الشاحنات

وأكدت الوزارة، في بيان، منذ قليل، أنه على الفور تقرر عمل تحويله مرورية من الحارة البطيئة أمام الجامعة، ورفع الحاجز وإعادة فتح الطريق، مناشدة المواطنين وسائقي الشاحنات الالتزام بالارتفاعات والحمولات المسموح بها، حفاظا على أرواح المواطنين وحتى لا يكون عرضة للمسائلة القانونية.