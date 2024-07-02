75 مشروعا خدميا من «حياة كريمة» لأهالي الإسكندرية في 2024.. ما التفاصيل؟

تواصل مبادرة حياة كريمة، تطوير البنية التحتية في قرى غرب الإسكندرية، حيث كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استهداف المبادرة خلال عام 2024 تطوير 9 قرى بإجمالي 111 ألف مواطن مستفيد من تلك الخطط.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل مشروعات مبادرة حياة كريمة خلال العام الجاري في 9 قرى بالإسكندرية بهدف تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، بحسب التقرير الرسمي من وزارة التخطيط.

75 مشروعا في قرى حياة كريمة بالإسكندرية

وكشف التقرير عن تنفيذ 75 مشروعا في تلك القرى للاهتمام بكافة نواحي الحياة واحتياجات المواطن من أمور اجتماعية وزراعية وصحية وتعليمية ومياه وصرف صحي وخدمات حكومية.

تفاصيل مشروعات حياة كريمة بالإسكندرية

وجاءت تلك المشروعات على النحو التالي:

- إنشاء 2 وحدة إجتماعية.

- مجمع خدمات زراعية.

- 5 نقاط إسعاف.

- 5 وحدات صحية.

- 293 فصل دراسي، عبر 16 مدرسة.

- 2 محطة مياه شرب.

- 9 مشروعات صرف صحي.

- 3 محطات معالجة.

- 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية.

- 6 مراكز شباب.

- 4 مجمعات خدمات حكومية.

- 3 مكاتب بريد.

- 7 نقاط شرطة.

- سوق.

مشروعات خدمية كبرى

علاوة على تلك المشروعات فإنه يتم إجراء عدد من المشروعات الخدمية الأخرى أبرزها تأهيل وتبطين ترع بطول (3كم)، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 24 كيلومترا، بالإضافة إلى 9 مشروعات كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.