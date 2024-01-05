نتائج مباريات «مونديال حياة كريمة» في الإسكندرية

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» إن الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية «الإدارة العامة للرياضة» تنفذ فعاليات مونديال دوري حياة كريمة خماسي كرة القدم، بمركز شباب بهيج، بمشاركه 32 فريقا من مراكز قرى حياة كريمة.

رؤية مصر

وقالت صفاء الشريف، إن مونديال حياة كريمة يأتي ضمن مبادرات القيادة السياسية بحزمة من البرامج والأنشطة متعددة الأبعاد الخدمية والتنموية لتتوافق وأبعاد رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى توفير خدمات رياضية بقرى حياة كريمة التي تم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

نتائج مباريات الجولة الثالثة

وأوضحت صفاء الشريف، أنة يتم تنفيذ أنشطة ومشروعات داخل قرى حياة كريمة والتي من شأنها خلق حراك قوي داخل تلك القرى؛ لاستثمار طاقات الشباب والنشء، وجعل مراكز الشباب، مراكز خدمة مجتمعية، ووصول الرياضة إلى كل قرى الجمهورية، وحول المباريات التي جرت اليوم من مونديال حياة كريمة جاءت نتائجها كالتالي

- فوز فريق بهيج «ب» على أبو صير «أ»بنتيجة 4/8.

- فوز بهيج «أ» على نظيرة بهيج «ج» بنتيجة 3/6.

- فيما حقق بهيج «ه‍» الفوز بثلاثية نظيفة على أبوصير «أ».

- وبنفس الثلاثية النظيفة فاز بهيج «د» على نظيرة أبو صير «ج»