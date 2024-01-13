نتائج مباريات دوري «حياة كريمة» لكرة القدم الخماسية في الإسكندرية

أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنّ دوري مونديال حياة كريمة، مستمرًا بمراكز شباب قرى حياة كريمة، بمشاركة 32 فريقًا يمثلون تلك القرى، وتنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

نظام الكرة الخماسية

وأضافت أنّ دورى مونديال حياة كريمة، يُقام بنظام الكرة الخماسية ليتناسب مع ملاعب مراكز الشباب، ويأتي ضمن مبادرات القيادة السياسية، بحزمة من البرامج والأنشطة متعددة الأبعاد الخدمية والتنموية، لتتوافق وأبعاد رؤية مصر 2030، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى توفير خدمات رياضية بقرى حياة كريمة، ويستمر الدوري حتى 2024/5/30.

نتاىج مباريات دوري «حياة كريمة»

وأشارت الشريف، إلى أنّ الدوري يهدف إلى توفير خدمات رياضية بقرى حياة كريمة، التي تم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وذلك لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وأسفرت مباريات هذا الأسبوع، عن تعادل فريقي جويرة 1 و3 سلبيًا دون أهداف، وفوز فريق جويرة 2 على برج العرب القديم 5، بهدفين نظيفين، وهزيمة برج العرب القديم 4 بنتيجة 4-2 أمام برج العرب القديم 2.