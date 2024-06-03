«التنمية المحلية» تعرض تقريرا عن جهود مبادرة «صوتك مسموع» خلال مايو

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا مفصلاً عن جهود مبادرة صوتك مسموع، خلال شهر مايو، في حل الشكاوى الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة، ومدى سرعة فحص، وتوجيه تلك الشكاوى لكل الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمبادرة للتعامل معها وحسمها والرد عليها.

وأكد آمنة أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين، وتلقي شكاواهم، ومطالبهم، والعمل على حلها، ومن هنا تعمل الوزارة على قدم وساق من خلال مبادرتها صوتك مسموع.

مبادرة صوتك مسموع

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المبادرة حققت على أرض الواقع العديد من النجاحات منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى شهر مايو 2024، إذ استقبلت 802 ألف و773 رسالة منها 129 ألف شكوى، جرى الاستجابة لـ126,7 ألف شكوى منها بنسبة 98,2%، وجار حل 1953 شكوى.

وتلقت المبادرة 5005 ألف رسالة منها 480 شكوى، تم الرد منها على 382 شكوى منها بنسبة 79,6%، وجار حـل 98 شكوى.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن التقرير أوضح أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى الشكاوى الخاصة بالاشغالات 147شكوى، ويليها شكاوى القمامة، وبلغ عددها 139 شكوى ثم مخالـفات البــناء بـ 49 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعــية واملاك الدولة بعدد 42 شكوى، وشكاوى الفساد 6 شكاوى، إضافة إلى97 شكوى خاصة بتعـريفة الركوب وزيادة الأسـعار.

تلقي الشكاوى عبر السوشيال ميديا

ولفت اللواء هشام آمنة الى أن المبادرة تلقت خلال شهر مايو الماضي عدد 1350رسالة عن طريق الواتس آب تضمنت 286 شكوى، تم حل 212 شكوى منها بنسبة 74,4% وجار حل 73 شكوى، وتلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك 3610 رسالة من المواطنين تضمنت 186 شكوى تم حل 162 شكوى منها بنسبة 87,1% وجار حل 24 شكوى.