إزالة عقارين بسبب خطورتهما على المواطنين في مصر القديمة

أعلن حي مصر القديمة إزالة عقارين بسبب الخطورة الداهمة بمنطقه كوم غراب بنطاق الحي، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والمارة.

التفاعل مع شكاوى المواطنين

وأجرى اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، جولة بالتنسيق مع الأمن ومهندسي الحي لمتابعة إزالة عقارين من العقارات ذات الخطورة الداهمة الكائنة بمنطقة كوم غراب، حرصا على سلام المواطنين والمارة، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

لجنة هندسية

وأجرت أجهزة حي مصر القديمة معاينة عقار ذات خطورة داهمة بحارة الشراقوة حفاظا على المواطنين في إطار الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، حيث ورد بلاغ من وجود خطورة داهمة بالعقار الكائن بحارة الشراقوة، وكلف رئيس الحي بتنفيذ حملة وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، واتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بالترميم أو التنكيس، حفاظًا على سلامة المواطنين.