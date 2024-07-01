محافظ المنيا: حملات رقابية مكثفة مع بدء تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بدء تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق الأول من يوليو وحتى الخميس الأخير من سبتمبر المقبل، ما عدا يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية سيتم الغلق في تمام الحادية عشرة مساءً، وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 247 لسنة 2024، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم.

تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية كافة، بالمتابعة الدورية وتكثيف حملات المراقبة، والتفتيش للوقوف على مدى الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق، إلى جانب تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم دون تقاعس أو تهاون .

زيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد الكهرباء

وأشار المحافظ إلى أهمية دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة، في زيادة وعي المواطنين بأهمية الاستخدام الأمثل والرشيد للطاقة والحد من استهلاك الكهرباء وخاصة مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ليس في مصر فحسب ولكن على مستوى العالم، مما دفع الكثير من الدول إلى اللجوء لترشيد استهلاك الطاقة.